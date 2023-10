Clamoroso Douglas: “Tornerei subito! Io tifo Juventus e la seguo sempre”

L'esterno brasiliano, svincolatosi dai Los Angeles Galaxy, ha parlato in un'intervista a Tutto Juve del suo possibile ritorno in bianconero

L'ex calciatore della JuventusDouglasCosta ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tuttojuve, parlando di un suo possibile ritorno in maglia bianconera.

La tua avventura con i LA Galaxy è appena terminata. Che ricordi hai della tua esperienza in America?

"È stata un’esperienza incredibile, è un campionato molto competitivo che cresce ogni anno. Farò sicuramente tesoro dei bei momenti vissuti e giocati negli Stati Uniti, soprattutto l'amore che i fans mi hanno riservato".

Il campionato arabo sta convincendo molti di voi ad andare lì. Ma visto che di recente, proprio da Tuttojuve, sei stato accostato alla Juventus, è una opzione che valuteresti?

"Nessun giocatore al mondo può rifiutare la Juventus. E' il club del mio cuore, che amo e di certo non negherei mai una chiamata da parte del club. Ciò che desidero di più adesso è essere lì a lottare per tornare ai giorni di gloria, perché so che insieme ai nostri fan sarebbe possibile farlo! Ed è ai massimi livelli che la Juventus deve essere sempre".

Accetteresti un'offerta della Juventus anche se non è più la stessa squadra in cui giocavi?

"Naturalmente sì, e c'è un perché: oltre alla sfida di riportare il club tra i migliori al mondo, io tifo Juventus e nessun giocatore potrà mai dirle di no. Ripeto, nessun giocatore al mondo può rifiutare una loro offerta. La Juve è una delle squadre più grandi al mondo e quando ti fanno squillare il telefono, non puoi pensarci più di tanto. Devi accettare il più velocemente possibile! Indossare quei colori significa lasciare il sangue ad ogni allenamento e ad ogni partita. Perché la Juventus è una famiglia, una squadra di guerrieri, una squadra nata per essere campione sempre ogni anno".

Che ne pensi riguardo alla Juve di oggi?

"Seguo sempre ogni loro partita, non ne perdo una. Mister Allegri è uno degli allenatori più speciali con cui ho lavorato, nutro per lui tanto affetto, gratitudine e rispetto. Lui, come sempre, dà il massimo ogni giorno per la Juventus, perché è un allenatore che dà tanto a prescindere dalle circostanze".

Entrando in argomento, che ricordi hai della tua esperienza alla Juventus?

"Li ringrazio infinitamente, porto ogni tifoso nel mio cuore. I momenti a Torino sono stati indimenticabili, ma chissà cosa può riservare il futuro. Magari saremo lì insieme a scrivere altri capitoli vittoriosi di questa storia. Sarebbe sicuramente un sogno tornare in famiglia. Fino alla Fine!".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.