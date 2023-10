Calciomercato, per Chalobah il Chelsea spara alto: la posizione della Juve

La richiesta economica del Chelsea per Trevoh Chalobah precluderebbe una trattativa per l'acquisto del cartellino da parte della Juventus

Che la Juventus stia sondando il terreno per rinforzare il proprio centrocampo nel calciomercato di gennaio non sarebbe un mistero. Inoltre, qualcosa potrebbe essere fatto in difesa, almeno a livello numerico. In questo doppio senso, Trevoh Chalobah, tuttocampista del Chelsea, sarebbe una soluzione che potrebbe fare al caso dei bianconeri.