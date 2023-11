Calciomercato, obiettivo Djalò: folta la concorrenza alla Juventus

Oltre al calciomercato invernale, la Juventus starebbe pensando ad alcune idee per rinnovare la difesa della prossima stagione. Il primo pensiero andrebbe ad alcune occasioni sui giocatori vicino o quasi alla scadenza del loro attuale contratto in...

Oltre al calciomercato invernale, la Juventus starebbe pensando ad alcune idee per rinnovare la difesa della prossima stagione. Il primo pensiero andrebbe ad alcune occasioni sui giocatori vicino o quasi alla scadenza del loro attuale contratto in altre realtà. Tra questi, a cogliere le attenzioni degli osservatori bianconeri ci sarebbe Tiago Djalò .

Il giocatore, in forza al Lille, sarebbe a oggi libero a partire dalla prossima estate. Secondo Sportmediaset, la Juventus non sarebbe però l'unica interessata all'occasione. In Italia anche l'Inter sarebbe vigile sul calciatore, mentre all'estero anche il Barcellona. Nelle prossime settimane ci potrebbero essere delle novità e sviluppi.