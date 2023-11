Bergomi: “Juventus entusiasmo e attacco. Kean ora il migliore”

Bergomi ha confrontato la Juve alle altre squadre di vertice in Serie A: l'ex calciatore ha innalzato l'attacco bianconero, specialmente Kean

Ospite a Sky Sport, Giuseppe Bergomi ha parlato delle principali forze della Serie A di questa stagione. Per l'ex calciatore la forza della Juventus , tra le altre cose, risiede nell'arsenale offensivo. Ecco cosa ha detto: "La forza della Juventus invece sta nell'attacco con quattro attaccanti uno diverso dall'altro. Le punte sono quelle che fanno giocare bene la squadra e la Juventus ha quattro punte con caratteristiche diverse e ti danno la possibilità di fare diverse strategie di gioco".

In particolare un giocatori si eleverebbe oggi sugli altri: "In questo momento il migliore di tutti è Kean che ti permette di giocare la palla sia bassa che alta. C'è grande entusiasmo e ho rivisto lo stadio scatenato che è importante e poi questa squadra ha una grande durezza mentale e farle gol è molto difficile. Questo le permette di stare in alto".