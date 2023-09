Calciomercato, nuova idea per il centrocampo: Juventus su Fofana

Indipendentemente dalle sorti di Pogba , la Juventus avrebbe come obiettivo per il futuro il rafforzamento del centrocampo. Ecco perchè, nonostante manchi ancora qualche mese all'apertura del calciomercato invernale, i nomi che circolano non sono pochi. Tra i più diffusi, quelli di Diarra, Kone e Thuram . Un altro nome sembra però destinato ad accompagnare quelli sopracitati.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l'ultima idea in casa bianconera sarebbe quella che porterebbe a Fofana del Monaco. A favorire la bontà dell'operazione sarebbe il contratto del giocatore in forza al club monegasco. La scadenza del suo contratto è infatti prevista per il 30 giugno 2025, una data che farebbe presuppore l'apertura di un dialogo sia per il rinnovo che per l'uscita.