Calciomercato, minaccia tedesca alla Juventus su Phillips

L'ultima idea emersa nelle ultime ore per il calciomercato dei centrocampisti per la Juventus potrebbe subito partire in salita. Se recentemente si era parlato di una possibile occasione Kalvin Phillips, secondo Sky Sport UK, la Juventus dovrebbe registrare una concorrenza delle non più semplici. Sul calciatore classe 1995 del Manchester City, poco utilizzato da mister Guardiola e considerato cedibile, ci sarebbe infatti anche il Bayern Monaco.