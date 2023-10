Mercato Juve, occasione dall’Inghilterra: si valuta Philips del city in prestito

La sospensione per doping di Paul Pogba e la squalifica per scommesse rimediata da Nicolò Fagioli spingeranno probabilmente la Juventus a tornare sul mercato. I nomi sul taccuino di Giuntoli sono diversi, ma in cima alla lista ci sarebbero Lazar Samardzic dell'Udinese e Kalvin Phillips del Manchester City. Per il talentino dei friulani si parlerebbe della stessa formula che l'avrebbe dovuto portare alla corte dell'Inter la scorsa estate, ovvero prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.