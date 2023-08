Calciomercato, Lukaku rifiuta la Juventus? La Roma passa in pole

Gli ultimi giorni di calciomercato vedranno con ogni probabilità il trasferimento di Romelu Lukaku . Il giocatore, salvo notizie clamorose, non rimarrà al Chelsea . Il club londinese dopo settimane di chiusura al prestito, avrebbe finalmente aperto a questa opzione, scatenando l'interesse di diversi club. Su tutti, sarebbe la Roma quello che avrebbe maggiori chance di arrivare in fondo alla trattativa. Un colpo che rischia fortemente di incendiare l'entusiasmo del pubblico giallorosso che ora sogna concretamente la coppia di ex Juve e Inter Dybala-Lukaku . Così fosse, la Juventus vedrebbe sfumare, dopo Franck Kessie , un altro presunto obiettivo dell'allenatore Massimiliano Allegri . La "consolazione" invece sarebbe la permanenza di Dusan Vlahovic . Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Athletic, il Chelsea avrebbe accettato di aprire al prestito dopo che ogni tentativo di cedere in Arabia Saudita l'attaccante è andato a vuoto. Ogni ipotesi sarebbe sempre stata rifiutata dall'ex centravanti dell' Inter .

Dopo tante settimane di attesa, la Roma potrebbe finalmente avere il suo nuovo attaccante dopo l'infortunio di Tammy Abraham . Le prossime ore saranno roventi per Tiago Pinto : il direttore sportivo giallorosso dovrebbe lavorare sul prestito con diritto di riscatto o quello oneroso con il ritorno al Chelsea dell'attaccante a fine stagione. Il ds dovrà essere abile a sfruttare al meglio il vantaggio sulla Juventus e le rivali per il giocatore dato dalla volontà dello stesso Lukaku .

Lukaku rifiuta la Juventus

Infatti, secondo quanto riportato da The Telegraph, quella della Roma sarebbe una scelta del giocatore. E non sarebbe tutto: Lukaku avrebbe detto no alla Juventus. Il giocatore si sarebbe stufato di aspettare le prossime mosse die bianconeri e si sentirebbe "tradito" dalle promesse nei suoi confronti. Promesse che gli sarebbero costati la rottura totale con l'Inter. Ecco perchè al primo posto per la punta ci sarebbe ora solo la Roma con il Milan sullo sfondo. Inoltre, José Mourinho avrebbe chiesto alla società uno sforzo per arrivare a Lukaku. Un esposizione, quella del carismatico ed esperto allenatore portoghese, che difficilmente può essere ignorata dal calciatore belga, in un momento molto particolare di carriera. Ecco perché tutte le strade portano a Roma.