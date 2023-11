Calciomercato, l’Atletico Madrid su un centrocampista della Juventus

L'Atletico Madrid tenterebbe lo sgarbo alla Juve per un centrocampista bianconero: sarà una corsa contro il tempo per trattenere il giocatore

La riforma dell'Atletico Madrid sarebbe partita con il rinnovo dell'allenatore Simeone e potrebbe proseguire con un centrocampista in forza alla Juventus. Stiamo parlando di Adrien Rabiot, calciatore in scadenza di contratto a giugno 2024. Sin'ora il giocatore avrebbe sempre manifestato fedeltà ai colori de La Vecchia Signora e la crescita delle ambizioni del club farebbe ben sperare per il rinnovo.