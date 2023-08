Calciomercato, la Juve sceglie: Partey o Thuram per il centrocampo

La Juventus avrebbe come priorità di calciomercato quella di acquistare un centrocampista: Partey e Thuram si contenderebbero questo posto

Con un calciomercato in continuo divenire le certezze su cui potersi appigliare restano poche. Una di queste, per quanto riguarda laJuventus, è la caccia a un centrocampista importante per la rosa di Massimiliano Allegri. Sfumato il sogno Sergej Milinkovic-Savic, così come Franck Kessie, uno degli ultimi obiettivi in ordine di tempo, l'attenzione si sarebbe spostato su vecchi e nuovi profili. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, in cima al taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli ci sarebbero due nomi: Thomas Partey e Khephren Thuram. Il calciatore ghanese in forza all'Arsenal in Premier League sarebbe in un certo senso un ritorno di fiamma. Il centrocampista dei Gunners era stato accostato alla Juventus sin dalle prime fasi di calciomercato, ma l'idea si era poi raffreddata per i costi dell'operazioni e per le sirene saudite sul calciatore. Quella invece per il talento francese si è rafforzata negli ultimi tempi, nonostante gli osservatori della Juventus seguissero già da un anno la crescita del giocatore.

Le complicazioni degli affari Partey e Thuram — Se dal lato tecnico i giocatori avrebbero oltremodo convinto la Juventusa puntare su di loro, non altrettanto hanno fatto le richieste dei club di appartenenza. La Vecchia Signora in questo mese abbondante di calciomercato non ha racimolato ancora abbastanza risorse per pensare di imbastire trattative così onerose. Partey è valutato circa 40 milioni di euro, mentre il cartellino di Thuram per il Nizza varrebbe attorno ai 50 milioni. Cifre complicate anche per club in condizioni più fertili di quello bianconero. La cessione, sempre più vicina, di Denis Zakaria potrebbe dunque non bastare. A quel punto, anche le risorse di un eventuale scambio Vlahovic-Lukaku, con conguaglio a favore della Juventus, potrebbero essere fondamentali per sbloccare la situazione.

Juve bloccata: si valuta la permanenza di Mckennie — Le grandi difficoltà nel reperire elementi che possano svoltare la rosa di Massimiliano Allegri, spingerebbero la Juventus per rivalutare pedine considerate fuori dal progetto. Il caso più eclatante in questo senso è quella di Weston Mckennie. Il centrocampista americano, di ritorno dal prestito al Leeds, potrebbe essere confermato in rosa. Ritenuto un esubero e tenuto fuori dai convocati per la tournée americana, Mckennie ha poi preso il posto dell'infortunato Paul Pogba nella spedizione. Le discrete prove in terra americana starebbero convincendo la Juventus a dargli una nuova possibilità. Con un orecchio sempre teso a nuove offerte su di lui.