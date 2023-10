Calciomercato, la Juve bussa al Villarreal per un difensore

La Juventus avrebbe contattato il Villarreal per chiedere informazioni per un difensore: la trattativa partirebbe però subito in grande salita

Se il centrocampo pare il reparto più attenzionato sul calciomercato e in attacco rimarrebbe ancora aperto uno spiraglio per il futuro per Domenico Berardi, in difesa la Juventus penserebbe a un nuovo nome. Sul taccuino di Cristiano Giuntoli, secondo quanto riportato da Todofichajes.com, sarebbe finito il nome di un difensore del Villarreal. Più nello specifico, il club bianconero avrebbe messo gli occhi sul centrale Juan Foyth.

Su di lui la Juventus avrebbe richiesto informazioni non avendo però un feedback molto collaborativo. Il Villarreal avrebbe spiegato come non sarebbe disponibile a intavolare una trattativa. Se i bianconeri vorranno il loro giocatore dovrebbero sborsare l'intera clausola rescissoria, la quale ammonterebbe a oltre 50 milioni di euro. Un valore che farebbe tramontare sul nascere l'ipotesi spagnola.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.