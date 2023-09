Calciomercato Juventus, si pensa al post Pogba: Hojbjerg più di Thuram

In attesa dei risvolti sul caso Pogba, la Juventus sarebbe al lavoro per potenziare il centrocampo: Hojberg è in pole su Thuram per gennaio

Continua in sordina il lavoro di Cristiano Giuntoli alla Juventus . Perché indipendentemente da come si svilupperà la vicenda che riguarda Paul Pogba , pare evidente che la situazione sia problematica. Con o senza, con una squalifica lunga o corta, il centrocampo bianconero pare urgere di rinforzi. Questo se la Vecchia Signora vorrà tornare ai fasti di un tempo, ai vertici del campionato italiano ed europeo.

Secondo quanto riporta Sportmediaset, la Juventus sta lavorando in questo senso e per gennaio l'arrivo di un centrocampista pare molto probabile. Il profilo che starebbe ricevendo più conferme in tal direzione sarebbe quello di Pierre-Emile Hojbjerg in forza al Tottenham. La trattativa potrebbe essere impostata per un prestito con opzione. Più complicata la strada che porterebbe a Khephren Thuram, la cui richiesta economica del Nizza, la quale si aggirerebbe attorno ai 40 milioni, sarebbe fuori budget.