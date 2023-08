Calciomercato Juventus, la Salernitana torna alla carica per Soulè

Dopo aver ceduto Bonazzoli, la Salernitana cerca un giocatore da inserire nel reparto offensivo: tra le priorità ci sarebbe Soulé della Juve

La cessione di Federico Bonazzoli all'Hellas Verona potrebbe smuovere in entrata il calciomercato della Salernitana. Il club di Danilo Iervolino si starebbe contraddistinguendo in questa sessione estiva per il numero di giocatori di cui avrebbe chiesto informazioni alla Juventus. Dopo due salvezze consecutive in Serie A conquistate, record positivo del club campano nella sua storia, l'ambizioso numero 1 dei granata cerca rinforzi da chi nel massimo campionato italiano è abituato a primeggiare. In realtà, l'ultimo nome emerso in ordine di tempo ed accostato alla Salernitana è quello di Mitchy Batshuayi. Un sogno riportato da tuttosalernitana.com e che risulterebbe vivo ma costoso. Più alla portata invece sarebbe arrivare all'attaccante scuola Juve Matias Soulè.

Soulé tra Salernitana e Frosinone — L'attaccante della Juventus e della Nazione argentina Under20 viene considerato dagli addetti ai lavori uno dei talenti cristallini più promettenti della cantera bianconera. Già accostato all'Empoli a inizio calciomercato in ottica di una trattativa per Fabiano Parisi, poi passato alla Fiorentina, il calciatore è destinato al prestito. L'esclusione della Vecchia Signora alla Conference League spingerebbe i giovani come lui o Kaio Jorge a cercare una soluzione in uscita. Con la Juventus quasi solo esclusivamente impegnata in campionato, lo spazio per giovani seppur talentuosi rischia di ridursi al lumicino. Per l'attaccante argentino l'interesse della Salernitana non è ne nuovo ne il solo. Tra le squadre maggiormente desiderose di puntare sul gioiello bianconero ci sarebbe il neopromosso Frosinone.

Gli altri affari possibili tra Juve e Salernitana — Come detto all'inizio, tra Juventus e Salernitana ci potrebbe essere una sinergia particolarmente forte. Da una parte il club bianconero necessita di mettere alla prova e far crescere le numerose giovani leve della rosa. Dall'altra, troviamo un club ambizioso che cerca il salto di qualità a livello nazionale. Di fatto, l'ultimo movimento concretizzato tra le due società è quello di Hans Nicolussi Caviglia datato a gennaio. Molto però potrebbe accadere da qui al 31 agosto. In primo luogo, lo stesso centrocampista valdostano potrebbe nuovamente rientrare tra le fila di mister Paulo Sousa. Attenzione però all'ultimo acquisto della Juventus Facundo Gonzalez. Il calciatore sarà valutato, ma potrebbe essere anch'egli girato alla Salernitana. Infine, attenzione anche a Felix Correira ma soprattutto a Fabio Miretti.