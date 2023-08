Calciomercato Juve, Vlahovic al Bayern se non si chiuderà per Kane

Il Bayern Monaco starebbe cercando di chiudere per Kane: se non dovesse riuscire i bavaresi tornerebbero alla carica per Vlahovic della Juve

La settimana in corso potrebbe essere quella decisiva per il Bayern Monaco per chiudere l'affare con il Tottenham per Harry Kane. Secondo quanto riportato da il Daily Mail, i bavaresi avrebbero messo una deadline d'interesse anche per la Juventus.

Infatti, se il club tedesco non arrivasse alla fumata bianca entro domenica questi rinuncerà alla trattativa. Così fosse, il Bayern Monaco virerebbe le sue attenzioni su Dusan Vlahovic, obiettivo sul taccuino già da tempo.

Al momento il Chelsea risulterebbe comunque in vantaggio in quanto starebbe trattando con la Juventus già da diverso tempo. I prossimi saranno dunque giorni roventi per il valzer delle punte tra superpotenze europee.