Calciomercato Juve, valige in mano per Pjaca: gli ultimi aggiornamenti

Dopo i prestiti in Italia a Genoa, Torino ed Empoli , potrebbe essere finalmente scoccata l'ora della cessione. Sul calciatore della Juventus si sarebbe fatto avanti dalla Turchia il Karagumruk . Il club bianconero sarebbe ben lieto di trovare una soluzione definitiva per il giocatore e la richiesta per la cessione potrebbe essere poco piò che simbolica.

Se l'affare non dovesse andare in porto, secondo quanto riportato da Sportmediaset, è possibile che venga raggiunta la rescissione consensuale del contratto. Così fosse la Juventus e Pjaca si dividerebbero dopo sette anni. Sebbene, da sei il giocatore non abbia più messi piede in campo con la maglia bianconera indosso.