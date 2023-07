Juve, Pjaca può partire a titolo gratuito

La Juventus si trova negli Stati Uniti dove sta passando l'ultima parte della preparazione, che la porterà a giocare la notte del 3 agosto contro il Real Madrid , per l' amichevole conclusiva della tournée estiva. Una volta tornati a Torino i bianconeri continueranno la loro preparazione in vista dell'inizio della Serie A , nella partita che li vedrà giocare contro l' Udinese al Friuli.

Intanto il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli continua a lavorare sul mercato per piazzare gli esuberi presenti in rosa, prima di poter aprire il mercato in entrata, che ha già fatto registrare l'arrivo di Timothy Weah, che sta impressionando in queste prime settimane di allenamento. Insieme a lui, grande impressione anche dai molti giovani che Allegri ha portato in prima squadra, che potrebbero far parte della rosa del prossimo anno.