Calciomercato, Juve stregata da Gudmundsson: sfida ai club esteri

Sei gol in campionato, di cui l'ultimo pesantissimo proprio alla Juventus . Stiamo parlando di Albert Gudmundsson , mattatore del Genoa nella sfida di Marassi ai bianconeri. Dopo una grande stagione in Serie B, l'islandese si sta confermando anche nella massima categoria: eleganza e tecnica che non starebbero passando inosservate.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus starebbe acquisendo informazioni per lui. Difficilmente il Genoa potrà trattenere il suo gioiello a fine stagione e su di lui è possibile possa partire un asta a rialzo. Attualmente la sua valutazione sul mercato sarebbe di 20 milioni di euro: cifra abbordabile per le casse bianconere, il cui profilo sarebbe estremamente utile, aumentando il tasso tecnico della squadra. A complicare il tutto c'è però per appunto un apparente folta concorrenza, in particolare proveniente dall'estero.