Rassegna stampa – La Juve frena contro il Genoa: occasione d’oro per l’Inter

La Gazzetta dello Sport

"Signora frenata", questo il titolo della prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il riferimento è al pareggio per 1-1 della Juve contro il Genoa. Non a caso: "Lautaro pronto a fuggire". A lato: "Milan, come pesa l'Europa" e "Il Torino avrà la sua Coverciano: Investiamo sui giovani".