Calciomercato Juve, pista Hojbjerg non tramontata: trattativa in standby

Accostato a lungo alla Juventus , da diverso tempo la pista che porterebbe a Hojbjerg del Tottenham si sarebbe raffreddata. Il colpo di grazia ai discorsi sarebbe stato l'infortunio di Bentancur che avrebbe reso nuovamente necessario l'apporto del centrocampista danese. Nonostante ciò e nonostante la Juventus abbia comprensibilmente sondato il terreno per altre piste oggi apparentemente più percorribili, la porta per il giocatore non risulterebbe completamente chiusa.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Juventus sarebbe disponibile a prelevare il giocatore ma solo in prestito. Condizione che al momento non attirerebbe l'attenzione del Tottenham che preferirebbe monetizzare sul suo cartellino. Non sarebbe però da escludere che nel corso delle settimane e dinamiche di calciomercato la posizione del club inglese non possa nuovamente mutare.