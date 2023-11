Calciomercato Juve, l’infortunio di Bentancur allontana Hojbjerg

Non c'è pace per Rodrigo Bentacour. Da poco rientrato da un lungo infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi per circa otto mesi, il centrocampista ex Juventus, ora al Tottenham, è andato nuovamente KO durante la gara contro l'Aston Villa. Il centrocampista ha rimediato una distorsione alla caviglia con interessamento dei legamenti: la prognosi è di due mesi e mezzo di stop.