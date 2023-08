Calciomercato Juve, per il centrocampo più Diarra di Amrabat

La Juventus avrebbe individuato il possibile nuovo centrocampista per la squadra di mister Massimiliano Allegri . Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrebbe raccolto informazioni per Habib Diarra , calciatore dello Strasburgo .

Ciò che è emerso sono i prezzi abbordabili, per i parametri della Juventus, per l'acquisto del giocatore. Diarra avrebbe una valutazione che si attesta attorno ai 20 milioni. Cifra che i bianconeri potrebbero spendere in particolar modo dopo la cessione di Denis Zakaria al Monaco.