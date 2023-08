Juve, le reazioni social all’addio di Bonucci: “Si chiude un’epoca”

Ecco alcuni post che stanno apparendo in questi minuti su Twitter dopo la decisione di terminare la carriera all'Union Berlino

Cala il sipario tra la Juve e Bonucci dopo 502 presenze, 37 reti e 18 trofei. L'ormai ex difensore bianconero lascia Torino per concludere la sua carriera in Bundesliga dove vestirà la maglia dell'Union Berlino. La Juventus contribuirà a parte del suo ingaggio versando 3,5 mln lordi (1 mln netto) a fronte dell'intero stipendio.