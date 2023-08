Calciomercato Juve, ostacolo inglese per Amrabat: c’è l’alternativa

La Juve avrebbe individuato in Amrabat il giocatore ideale per rinforzare la mediana: su di lui ci sarebbe però un club inglese importante

In attesa di definire la cessione di Denis Zakaria, la Juventus sarebbe pronta a sferrare l'assalto per Sofyan Amrabat. Il regista della Fiorentina sarebbe stato individuato come rinforzo fondamentale per riempire un tassello scoperto nella squadra di mister Massimiliano Allegri.