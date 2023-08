Juventus, per il centrocampo spunta il nome di Amrabat

Il giocatore della Fiorentina è finito nel mirino dei bianconeri che hanno intavolato la trattativa con il club viola

La Juventus sta lavorando alla Continassa in vista dell'inizio della prossima stagione, in programma il 20 agosto al Friuli di Udine contro l'Udinese. I bianconeri stanno lavorando al centro sportivo per arrivare al meglio ai nastri di partenza della prossima stagione; e anche per questo il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando per consegnare a Massimiliano Allegri la squadra migliore in vista della prossima stagione.

L'ultimo nome sul taccuino del dirigente della Juventus è quello del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat. Dopo aver perso Milinkovic Savic e Kessié, andati in Arabia Saudita, Giuntoli e Manna hanno individuato nel centrocampista della viola l'uomo giusto per completare la mediana di Allegri. Il calciatore marocchino rappresenterebbe l'identikit ideale per il centro del campo bianconero, anche se la Juventus deve fare i conti con la concorrenza del Manchester United.

I due dirigente hanno intavolato un discorso con la Fiorentina, che però pretende almeno 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Una cifra ritenuta alta dai bianconeri; che però stanno cercando il modo di trovare l'accordo con la Viola per migliorare la mediana di Allegri; visto che le condizioni di Paul Pogba non danno certezze su quando lo si rivedrà in campo.