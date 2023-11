Calciomercato Juve, Nicolussi esordio e addio: due club su di lui

Contro il Cagliari è finalmente arrivato il momento di Hans Nicolussi Caviglia . Il centrocampista della Juventus ha finalmente fatto il suo esordio con la maglia nel quale è cresciuto calcisticamente. L'esperienza molto positiva al Sudtirol e quella un po' meno alla Salernitana in Serie A sono bastate a convincere l'ambiente bianconero alla conferma in rosa.

Nonostante i problemi a centrocampo, Nicolussi Caviglia non ha però trovato spazio prima di ieri sera e il suo futuro pare lontano dalla Juventus già a gennaio. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, esperto di calciomercato, due club avrebbero chiesto informazioni per lui. I nomi delle società non sono noti ma una di queste potrebbe essere l'Udinese in vista di una potenziale operazione per portare Lazar Samardiz.