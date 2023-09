Juve, la permanenza di Nicolussi Caviglia passa da Max Allegri

È stato un mercato sui generis per la Juventus. Dopo le vicende giudiziarie e l'esclusione dalle coppe, i bianconeri hanno dovuto contenere inevitabilmente i costi. Cristiano Giuntoli ha puntato molto sul tema esuberi e cessioni che gravavano sul bilancio della società. Solo Timothy Weah nella voce 'nuovi acquisti'. Per il resto -nonostante fosse stato inserito tra i partenti- Max Allegri ha insistito per trattenere Hans Nicolussi Caviglia. Il giovane centrocampista non ha ancora debuttato dall'inizio della stagione, ma spera di trovare più spazio via via. Come rivelato da Gazzetta.it, il tecnico livornese avrebbe grande stima del calciatore e lo ha ritenuto importante anche all’interno dello spogliatoio per il forte senso di appartenenza verso i colori bianconeri.