Calciomercato Juve, maxi scambio con l’Atletico? La chiave è Vlahovic

Da una parte c'è Dusan Vlahovic , il quale starebbe vivendo un ennesimo periodo di difficoltà tra pochi gol e alcuni acciacchi fisici. Dall'altra ci sarebbero i media spagnoli che ancora una volta insisterebbero sulla volontà dell' Atletico Madrid di voler acquistare il centroavanti della Juventus . Gli ultimi rumors sarebbero alimentati da El Mundo Deportivo, il club madridista sarebbe ben disposto a inserire una se non due contropartite tecniche.

I nomi sarebbero due di quelli noti e graditi alla Juventus: Alvaro Morata e Rodrigo De Paul. Il primo, che già due volte ha vestito la maglia de La Vecchia Signora, sta sin qui disputando una stagione eccezionale. Il secondo invece starebbe vivendo un annata sottotono, forse condizionata dalla poca centralità nel progetto tecnico del Colchoneros. Di fronte a una doppia proposta, difficilmente la società bianconera non vorrebbe considerarla, considerando il rendimento deludente dell'attaccante serbo e le difficoltà di rinnovo. Per il momento la Juve preferirebbe verosimilmente però monetizzare più possibile per esigenze di bilancio.