Calciomercato Juve, lo Shakthar fissa il prezzo per Sudakov

La società bianconera sarebbe infatti molto sensibile su tale reparto e sarebbero diversi i profili sondati anche per gennaio. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, uno di questi dovrebbe essere Gerorgiy Sudakov, in forza allo Shakhtar Donetsk. Sul trequartista ucraino la valutazione del club di appartenenza sarebbe di non meno di 25-30 milioni di euro. Una cifra importante che la Juventus apprenderebbe in attesa di decidere le prossime mosse.