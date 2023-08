Calciomercato Juve, Kaio Jorge prende tempo sul passaggio al Frosinone

La Juventus sarebbe in pressing su Kaio Jorge perché accetti il trasferimento al Frosinone: l'attaccante non avrebbe però fretta di decidere

A meno di quattro giorni dalla chiusura del calciomercato estivo, l a Juventus starebbe cercando di piazzare alcuni elementi in uscita . Tra questi sembrerebbe essere prossimo con le valige in mano Kaio Jorge . Da diverso tempo su di lui ci sarebbe il Frosinone e con il club biancorero sarebbe stata raggiunta l'intesa.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo Instagram, il giocatore starebbe però tergiversando, in attesa di un eventuale alternativa alla squadra laziale.

Ecco le sue parole sull'attaccante della Juventus: "Kaio #Jorge, la @juventus spinge per mandare il giocatore al @frosinonecalcio, ma il classe 2002 sta ancora riflettendo per l'ok finale, visto il pressing dell'@udinesecalcio. Tuttavia, il club #giallazzurro spera di accogliere anche il #brasiliano in squadra, dopo @matiassoule11".