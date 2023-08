Juve, doppio colpo per il Frosinone: arrivano Kaio Jorge e Soulè

Matias Soulè nella mattinata di oggi ha comunicato alla società bianconera la sua scelta di approdare al Frosinone tramite la formula del prestito secco, così come per Enzo Barrenechea. Insieme a Soulè, anche il giovane brasiliano Kaio Jorge: i due sono attesi in città per le consuete visite mediche a cui seguirà la firma del contratto.