Calciomercato Juve, Giuntoli studia il colpo Echeverri

La Juve sarebbe vigile su Echeverri, talento in forza al River Plate: il ds Cristiano Giuntoli potrebbe portarlo in bianconero già a gennaio

Il calciomercato non si ferma mai e il prossimo, per la Juventus, potrebbe essere il primo vero e proprio targato Cristiano Giuntoli. Ed è possibile che per vedere la mano del direttore sportivo ex Napoli non bisognerà aspettare troppo a lungo.