Calciomercato Juve, Galliani: “Miretti ci piace ma…”

L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha commentato il possibile interesse per il centrocampista della Juventus Fabio Miretti

Raggiunto dai microfoni di MonzaNews, Adriano Galliani , amministratore delegato del Monza , ha parlato di calciomercato. Incalzato dai giornalisti, il dirigente del club brianzolo ha confermato l'interesse per Fabio Miretti , centrocampista della Juventus .

Ecco le sue parole: "Ci piace, ma non è detto che la Juve lo lasci partire. Ma siamo pronti ad alternative, abbiamo anche altre 2-3 idee".

Il regista dei bianconeri fa parte della schiera dei giocatori in rosa pronti a provare un avventura nuova per la prossima stagione visto il poco spazio nell'undici di mister Massimiliano Allegri. Oltre al Monza, sul giocatore della Juventus va menzionato l'interesse di diversi club di Serie A, in primis la Salernitana.