Calciomercato Juve, dubbio Kean: Fulham più distante, il Siviglia ci prova

Il futuro di Moise Kean alla Juve sarebbe ancora incerto: il Fulham non avrebbe l'accordo con i bianconeri, ma ci sarebbe ancora il Siviglia

Il calciomercato estivo è sempre più vicino al suo rush finale. L'ultima settimana di questa sessione si preannuncerebbe quantomeno movimentata per la Juventus che in ballo avrebbe ancora molti giocatori, sia in entrata che in uscita. Una questione aperta è quella relativa a Moise Kean. Il giocatore non sarebbe considerato in vendita, ma neppure incedibile: di fronte a un offerta congrua, il club bianconero potrebbe liberare la sua cessione. Negli scorsi giorni, il Fulham pareva essersi presa la pole per il giocatore: addirittura, il club inglese appariva pronto all'acquisto a titolo definitivo. L'interesse si sarebbe però di molto ridimensionato dopo che la società sarebbe venuta a sapere quella che è la richiesta della Juventus. Oltre al Fulham, va però segnalato l'interesse del Siviglia, pronto a una nuova proposta al club bianconero.

La formula del Siviglia — A poco più di sei giorni dalla chiusura del tavolo delle trattative, per le società è arrivato il momento di battere cassa. Un concetto sicuramente caldo per la Juventus che, nonostante le diverse cessioni operate in questa finestra di mercato, non ha ricevuto quell'offerta monstre che permettesse di sanare il bilancio in rosso del club. Il club bianconero è stato sin qui irremovibile sulla sua posizione: nessun giocatore incedibile, ma neanche nessuna svendita. E così è stato, almeno sin ora. Di fronte però a una rosa molto folta e un mercato bloccato, ecco che, per esempio per il caso di Kean, quarta punta nella griglia del tecnico Allegri, le cose potrebbero cambiare. La richiesta di 30-35 milioni di euro per l'attaccante italiano starebbero sin qui spegnendo ogni interesse da parte delle pretendenti. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la proposta del Siviglia alla Juve sarebbe molto diversa: prestito con diritto di riscatto e pagamento di una parte dell'ingaggio da parte di entrambe. Un offerta che rischia fortissimamente di essere rispedita al mittente.

Piste fredde in Italia per Kean — L'ultima alternativa sarebbe rappresentata dalla Serie A. Quasi escluso il Milan, che, pur alla ricerca di un attaccante, non potrebbe investire più certe cifre in questa sessione di mercato. L'unico club in Italia che potrebbe togliere le castagne dal fuoco alla Juventus per Kean pare essere rappresentato dalla Roma. L'arrivo di Sardar Azmoun non chiuderebbe la porta a un altra punta, ma al momento la società giallorossa starebbe tentando di arrivare a Romelu Lukaku.