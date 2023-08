Calciomercato Juve, caso Bonucci: per l’ex capitano cessione o tribuna

Le ultime diatribe tra Aic e Juventus non avrebbero smosso di un centimetro la situazione tra Leonardo Bonucci e il club bianconero. Il giocatore, finito da molto tempo ai margini della rosa, continuerà ad allenarsi in solitaria alla Continassa.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, le chance di reintegro in caso di mancata cessione tenderebbero allo zero. Se non sarà trovata una soluzione in uscita il giocatore sarà destinato alla tribuna.