Bonucci, interviene l’Assoagenti: “L’AIC assente in casi meno mediatici”

La Juventus si trova alla Continassa dove sta preparando l'esordio in campionato contro l'Udinese; in programma domenica sera allo Stadio Friuli di Udine. I bianconeri inizieranno la nuova stagione dove avevano finito la scorsa. L'ultima giornata finì 1-0 per i bianconeri di Torino con il gol di Chiesa, ed Allegri spera di iniziare allo stesso modo in cui ha finito.