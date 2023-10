Calciomercato Juve, blitz Zielinski: Giuntoli parla con l’agente

Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli non vuole lasciare nulla di intentato. Questo è quello che si apprende secondo Radio Marte: il club bianconero sarebbe pronto a strappare la firma di Piotr Zielinski del Napoli . Il ds avrebbe avviato già i primi contatti con il suo agente Bartolomej Bolek : il giocatore ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024.

La strada non sarà comunque in discesa: Giuntoli dovrà tirar fuori argomenti molto convincenti per arrivare a Zielinski. A oggi il giocatore sarebbe intenzionato a rinnovare con il Napoli, firmando un prolungamento che lo legherebbe praticamente a vita al club partenopeo.