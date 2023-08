Calciomercato Juve, arrivo di Diarra in pericolo: Lens vicino al colpo

La Juventus avrebbe individuato in Diarra il giusto rinforzo per il centrocampo ma il Lens starebbe anticipando l'affare con lo Strasburgo

Neppure il tempo di considerare la bontà dell'operazione che la Juventusrischia di dover nuovamente cercare un nuovo obiettivo per il centrocampo. Nell'ambiente bianconero sembrava farsi largo l'ipotesi Habib Diarra dello Strasburgo per la mediana di mister Massimiliano Allegri. L'allenatore necessiterebbe infatti di un vero mediano da inserire nella rosa, senza dover adattare giocatori dal loro ruolo naturale come ad esempio Manuel Locatelli. Nelle ultime ore si stava facendo insistente il nome del calciatore del club di Ligue1. Elemento giovane e dai costi sostenibili a differenza delle alternativa come Sofyan Amrabat, Thomas Partey o Khephren Thuram, gli altri nomi più gettonati. Secondo quanto riportato da L'Equipe, la trattativa tra Juventus e Strasburgo starebbe rischiando però di saltare sul nascere.

Il Lens gioca di anticipo su Diarra — Per il quotidiano francese il Lens sarebbe vicino a chiudere l'affare con lo Strasburgo per Diarra. Sarebbe inoltre già stato trovato l'accordo con il club detentore del cartellino e mancherebbe solo quello con il giocatore. Le possibilità che questo non venga trovato appaiono molto basse considerata anche la prospettiva per Diarra di disputare subito la Champions League. Se l'affare andasse in porto, la Juventus sarebbe subito costretta a guardarsi nuovamente attorno. Come se non bastasse, sembra sempre più vicino il trasferimento di Nicolò Rovella alla Lazio. Un sacrificio necessario quello per il giocatore stimato da ambiente e allenatore per rinforzarsi nei reparti dove ci sarebbe un immediata urgenza.

Le alternative della Juve a Diarra — Con l'arrivo di Diarra sempre più complicato, la Juventus potrebbe a quel punto decidere di investire fortemente su un altro regista. Più che il passaggio al Lens del calciatore dello Strasburgo, il club bianconero attende di finalizzare le cessione del sopracitato Nicolò Rovella alla Lazio oltre a quella di Denis Zakaria al Monaco. A quel punto potrebbe essere fatto un nuovo sacrificio, investendo la somma ottenuta dalle due cessioni per un centrocampista di primo livello. Per Amrabat la Juventus dovrà vedersela con la concorrenza del Manchester United che in questa campagna acquisti ha già speso somme considerevoli. Partey, tra i principali obiettivi da inizio calciomercato, presenta anche delle difficoltà a livello di ingaggio. Inoltre difficilmente il giocatore potrebbe rinunciare alla vetrina della Coppa Campioni. Discorso simile per Thuram: in questo caso sarebbe più facile trovare un accordo sull'ingaggio ma il costo del cartellino sarebbe più alto che per il ghanese dei Gunners.