Calciomercato, Inter avanti sulla Juventus per Mamardashvili

Derby d'Italia per il portiere georgiano. Questo è quello che si apprende secondo calciomercato.it, che parlerebbe di un duello tra Juventus e Inter per Mamardashvili . Il classe 2000, sarebbe l'ennesimo talento sfornato dal Valencia e per il quale le società sarebbero disposte a fare carte false. Il club nerazzurro avrebbe addirittura presentato un offerta di 35 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza.

Nonostante l'importante proposta, questa non basterebbe all'Inter per assicurarsi il portiere. Il Valencia infatti non si sarebbe scomposto e continuerebbe a richiedere 60 milioni. Una richiesta improponibile per gli stessi nerazzurri, così come per la Juventus. Intanto le due società continuerebbero a setacciare il calciomercato alla ricerca degli eredi di Sommer e Szczesny.