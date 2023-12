Haimovici: “C’è un diverso trattamento arbitrale per Juventus e Inter”

Intervistato a Radio Bianconera, ha parlato l'ufficio stampa di Assoallenatori Michele Haimovic . Il tecnico ha espresso la sua opinione sulle situazioni arbitrali avvenute in questa stagione a favore o contro la Juventus e l' Inter . Ecco le sue parole: " Spesso vediamo errori nei confronti della Juve e vengono trascurati. Non chiedo favori, ma giustizia da parte della squadra arbitrale. La diversità di trattamento la stiamo vedendo dall'inizio della stagione".

Haimovici ha proseguito: "Per esempio, quando c'è di mezzo l'Inter, tanti suoi giocatori si mettono attorno all'arbitro in ogni episodio. La cosa che stona maggiormente è questa: quella nerazzurra è una squadra molto aggressiva. I giocatori sono ammoniti raramente nonostante protestino puntualmente, mentre quelli della Juventus si. Anche rispetto ad interventi che non lo meriterebbero. La diversità di trattamento si vede soprattutto nella gestione della gara da parte dell'arbitro”.