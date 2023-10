Calciomercato Juventus / Terremoto, Elkann ha deciso: “Lo manda via”

Il mercato della Juve porta delle novità importanti

La questione legata al futuro di Paul Pogba sembra essere molto chiara. Le controanalisi hanno confermato quello che in molti temevano ed è stata accertata la presenza di testosterone laddove non avrebbe dovuto esserci. Per questa ragione, adesso la Juventus valuta ciò che potrebbe avvenire da qui al prossimo futuro. E lo fa con le idee che sembrano essere molto chiare. Secondo quanto viene raccolto dalla nostra redazione e dalle voci che stanno circolando negli ambienti bianconeri, qualora dovesse arrivare la squalifica per doping, il club avrebbe deciso di rescindere il contratto del calciatore. Ma cosa significherebbe questo nello specifico? E' presto detto. Andrebbe a significare che il risparmio per le casse bianconere sarebbe di circa 30 milioni di euro (derivanti dal mancato pagamento dello stipendio del giocatore che a quel punto non sarebbe più compito della Juve) e la cosa permetterebbe ai bianconeri di tornare con forza sul mercato, già a gennaio. In tal senso, la proprietà starebbe valutando qualcosa di molto molto grosso <<<