Calciomercato Hojbjerg più lontano: Juventus in seconda fila

Sarebbero in discesa le quotazioni di Pierre Hojbjerg alla Juve: i club non avrebbero l'intesa e il giocatore sarebbe "promesso" a un altra

Per un Chalobah che sale c'è un Hojbjerg che scende. La Juventus starebbe scandagliando il mercato in questa fase fredda di stagione per capire dove affondare. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la strada che porterebbe al giocatore del Tottenham sarebbe irta di ostacoli.

In primo luogo, il giocatore avrebbe già un accordo verbale con l'Atletico Madrid. In seconda, il club inglese vorrebbe principalmente cedere il giocatore a titolo definitivo e non concedere un semplice prestito. Soluzione che però complicherebbe i piani dei bianconeri e probabilmente anche dei Colchoneros. I secondi però avrebbero maggiori pedine sacrificabili da mettere sul piatto per giungere a un accordo.