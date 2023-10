Calciomercato, il Chelsea “scarica” Chalobah: la Juventus ci pensa

Arriverebbero delle indiscrezioni su Chalobah: il Chelsea non lo riterrebbe necessario. Il giocatore sarebbe stato accostato alla Juventus

La caccia al centrocampista è ancora chiusa ma solo di fatto. In attesa dell'apertura del calciomercato, starebbe proseguendo sottotraccia il lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli alla ricerca di uno o più profili adatti alla Juventus . Uno degli ultimi nomi caldeggiati più fortemente negli ultimi giorni sarebbe quello di Trevoh Chalobah .

Il giocatore anglo-sierraleonese tuttofare, in grado di ricoprire sia il ruolo di difensore che di centrocampista sarebbe considerato cedibile dal Chelsea. Secondo quanto riportato dal Mirror, non farebbe parte del progetto tecnico e il club inglese vorrebbe trovare una soluzione già a gennaio. Una possibilità assolutamente concreta per la società bianconera.