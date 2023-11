Calciomercato, emergenza Milan: Pioli vuole un ex Juventus

I tanti infortuni in casa Milan spingerebbero il club a rivolgersi al calciomercato: nella lista degli obiettivi ci sarebbe un ex Juventus

Ancora una volta in questi anni il Milan starebbe vivendo un periodo di allarme infortuni sotto la gestione del tecnico Stefano Pioli. In particolare, i rossoneri starebbero vivendo un "ecatombe" di difensori. Nell'ultima partita con il Napoli, nel giro di poche ore i Diavoli hanno perso tre elementi tra vigilia e partita. Con queste premesse, guardare al calciomercato pare quasi d'obbligo per la società e in cima agli obiettivi ci sarebbe un ex Juventus.