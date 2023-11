Calciomercato, Echeverri strega la Juve: non si molla neppure Ouedraogo

Da una parte, la Juventus sarebbe alla ricerca di profili pronti per essere utili alla causa immediatamente nel calciomercato invernale. Dall'altra, il direttore sportivo Giuntoli prosegue la ricerca di profili di primo piano per rimpolpare la già folta linea verde di talenti in organico. In particolare, due nomi sarebbero maggiormente attenzionati recentemente dalla squadra di osservatori dei bianconeri.

Il primo nome sarebbe quello di Echeverri, centrocampista offensivo del River Plate. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Juventus starebbe seriamente considerando di pagare la clausola rescissoria. Questa ammonterebbe alla cifra di 25 milioni di euro. Oltre al talento argentino, i bianconeri non mollerebbero la pista Ouedraogo. A confermarlo sarebbe in questo caso Sky Deutschland, che però affermerebbe come sul giovane classe 2006 in forza allo Schalke 04 il Milan parrebbe al momento in vantaggio.