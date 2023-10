Calciomercato, De Paul in uscita dall’Atletico Madrid: Juventus in agguato

Cedere per acquistare. L' Atletico Madrid potrebbe seguire questa semplice strategia per finanziare il prossimo calciomercato. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.com, la società potrebbe giungere al sacrificio di Rodrigo De Paul . Notizia che rizzerebbe le antenne degli uomini mercato della Juventus .

I Colchoneros avrebbero individuato in Fabian Ruiz, ai margini del PSG, l'elemento ideale per il proprio centrocampo. De Paul, a quel punto, sarebbe un uscita necessaria per monetizzare l'operazione. L'ex calciatore, protagonista in Italia con l'Udinese, sarebbe da tempo un profilo gradito alla Juventus. A bloccare l'affare il prezzo molto alto del cartellino del giocatore, valutato attorno ai 40 milioni di euro.