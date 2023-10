Emergenza centrocampo: Yildiz è la soluzione per Allegri

La Juventus si sta allenando alla Continassa a ranghi ridotti, con i bianconeri che sono attesi alla ripresa dalla sfida contro il Milan primo in classifica. I rossoneri sono a quattro punti di vantaggio sulla squadra di Massimiliano Allegri, che arriverà a San Siro con l'obiettivo di ridurre il vantaggio in classifica della squadra di Stefano Pioli.

L'avvicinamento alla gara si sta però rivelando più deficitario del previsto, sia per i guai all'interno del campo, sia per le vicissitudini all'esterno. Allegri ha infatti ritrovato prima del previsto Danilo e Chiesa , rientrati entrambi in anticipo dai rispettivi ritiri per infortunio . I due potrebbero, e dovrebbero recuperare per il Milan, contro cui però ci sarà il problema legato al centrocampo.

I problemi in mezzo al campo infatti, con la quasi certa squalifica di Fagioli, sono in aumento per Allegri, che deve già fare a meno di Paul Pogba. La soluzione per il tecnico toscano è però, per fortuna, a portata di mano. Il calciatore turco Kenan Yildiz, che ha fatto il suo esordio l'altra sera con la nazionale maggiore, potrebbe essere la soluzione ai problemi del tecnico: se è vero che Yildiz predilige giocare dietro le punte, Allegri lo sta provando da mezz'ala con compiti di inserimento, ruolo che sta piacendo anche al giocatore, che potrebbe quindi entrare in pianta stabile nel centrocampo bianconero.