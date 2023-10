Mercato Juventus, ecco il piano per De Paul: prestito secco fino a giugno

Nonostante la Juve non sia in Champions, le notti europee sono viste con un occhio di riguardo dalla dirigenza bianconera: sia per tornare ai fasti del passato, ma anche per trovare chi possa aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. La seconda opzione sembrerebbe essere la più accreditata, con il quotidiano di Tuttosport che afferma come il DS Manna voglia provare a fare un tentativo per Rodrigo De Paul .

Tentativo per De Paul

Il piano per arrivare all’argentino è lo stesso stabilito per Hojbjerg. Prestito secco da gennaio fino al termine della stagione, con riscatto obbligatorio in caso di qualificazione in Champions League. Non tramonta dunque la pista che porterebbe al danese, ma in questo momento il Tottenham non dà segnali di apertura alla trattativa. Questo è il motivo per cui la Juventus ed Allegri sondano con insistenza le prestazioni di Don Rodrigo, utile senza dubbio in un reparto dove la Vecchia Signora proverà a tappare i buchi sin dalla prossima finestra di calciomercato.