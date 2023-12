Calciomercato, Conterio: “La Juventus ha già il sì di Phillips”

Dagli studi di Novantesimo Minuto, Marco Conterio ha parlato del calciomercato della Juventus. In particolare, il giornalista ha svelato gli ultimi aggiornamenti riguardanti Kalvin Phillips. Ecco le sue parole: "Quello di Koopmeiners è un nome che la Juve segue da tempo, è un nome che vorrebbe come interno, per andare dentro, per cercare quei gol che mancano. Però c'è anche l'idea di prendere un giocatore in più, un altro regista, magari per spostare anche Locatelli nel ruolo di mezz'ala. E il nome che sta trattando in queste settimane la Juventus è quello di Kalvin Phillips, giocatore che non trova spazio al Manchester City di Guardiola. C'è l'ok del giocatore al trasferimento".