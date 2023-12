Calciomercato Juve, Koopmeiners trattativa in salita: servono due cessioni

Una sessione di calciomercato fa il nome "pesante" per il centrocampo prendeva il nome di Sergej Milinkovic-Savic. Ora il suo ruolo pare sia stato preso da Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese dell'Atalanta, un po' come una chimera, sembra divenire il nuovo sogno proibito della Juventus. O quantomeno, se non proibito quantomeno molto complicato.