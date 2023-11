Calciomercato, Arthur niente sorprese: tornerà alla Juventus

Alla Fiorentina, Arthur starebbe nuovamente facendo intravedere quelle doti che alcuni anni addietro avevano convinto la Juventus a investire su di lui. In bianconero, il regista brasiliano non è riuscito però a imporsi. Dopo il prestito con diritto di riscatto al Liverpool, è arrivato quello a condizioni simili con il club viola. Se la sua avventura in Premier League è stata condizionata negativamente da un infortunio importante, il ritorno in Serie A in maglia viola è invece stato positivo.